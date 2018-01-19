В Екатеринбурге теперь очереди в ясли: жители новых микрорайонов жалуются на нехватку мест для малышей

Год назад власти Екатеринбурга бодро рапортовали о ликвидации очередей в детские сады, однако в городе по-прежнему не хватает мест для малышей младше трех лет. Особенно эта проблема актуальна для новых жилых районов, где молодые родители часто вынуждены отвозить детей в ясельные группы за несколько километров от дома. В мэрии лишь разводят руками и указывают на то, что социальная инфраструктура в городе не поспевает за темпами строительства жилья.

В редакцию РИА «Новый День» обратилась жительница Академического района Ольга Бельтюкова. Молодая женщина попала в сложную ситуацию – она в одиночку воспитывает троих детей. Старшая дочь учится в первом классе, а младшие дети – погодки: сыну 2,5 года и дочери почти 1,5 года. По ее словам, устроить двухлетнего ребенка в детский сад по прописке невозможно, так как ясельные группы переполнены.

«Мне предлагали путевки в детские сады на Бардина, Московской и на Степана Разина. Но у меня нет даже физической возможности отвозить ребенка так далеко. В департаменте образования предложили подождать, когда ему исполнится 3 года, и вот тогда, может быть, будет место в моем районе. Но я не могу ждать еще полгода – выплата пособия за младшую дочь заканчивается, на мне висит ипотека и еще куча проблем. Надо выходить на работу и зарабатывать деньги. И с такой ситуацией столкнулась не только я, но и мои знакомые», – возмутилась горожанка.

В мэрии Екатеринбурга проблему признают. «Интенсивное строительство ДОУ в новых развивающихся микрорайонах в последние 2-3 года позволило решить проблему детей, кому на период открытия детских садов исполнилось полных 3 года. Но эти дети сегодня еще не переходят на следующий уровень общего образования и не идут в 1 класс – не освобождают места для нового набора детей. Сложность комплектования детских садов – по-прежнему шаговая доступность. Мы понимаем это, однако не во всех микрорайонах удается решить оперативно эту проблему. Развитие социальной инфраструктуры не успевает за темпами строительства жилья. Согласно Генеральному плану развития города Екатеринбурга, при застройке территорий в первую очередь вводятся объекты жилищного строительства, затем – объекты социального назначения, что приводит к высокой концентрации неустроенного детского населения, повышению социальной напряжённости. В результате может оказаться, что место в муниципальном детском саду предоставляется, но не рядом с домом. Такая ситуация, в частности, характерна для новых микрорайонов», – прокомментировали в департаменте образования Екатеринбурга в ответ на запрос агентства.

Стоит добавить, что ясельные группы для детей раннего возраста (с 2 до 3 лет) есть не во всех муниципальных детских садах. Часто ДОУ обходятся консультационными пунктами для родителей малышей. «Ежегодно в городе формируются списки детей для зачисления в детский сад практически на 20 тысяч мест. Екатеринбург на 100% удовлетворяет потребность в местах в дошкольных образовательных организациях для детей с 3 до 7 лет, однако лишь частично удовлетворяется потребность в местах для детей в возрасте до 3 лет», – констатировали в мэрии.

Добавим, что после ликвидации очередей в детсады темпы строительства новых ДОУ в Екатеринбурге заметно снизились. Сейчас в приоритете бюджетного финансирования находится строительство и реконструкция муниципальных школ.

О проблеме очередей в ясли спрашивали и на недавней пресс-конференции губернатора Евгения Куйвашева. В частности, на это пожаловались жители Среднеуральска. «Мы анализируем ситуацию в части строительств новых мощностей с учетом демографии. Это поручение Путина. В этом году будут даны рекомендации и выделены средства на строительство ясельных групп», – заявил в ответ глава региона.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 19.01.18

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