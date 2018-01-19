Уральцы назаказывали в Китае посылок на 126 самолетов

Екатеринбургский аэропорт Кольцово установил рекорд по приему грузовых самолетов с посылками из Китая.

В 2017 году служба международного почтового обмена аэропорта приняла и обработала 43,4 млн международных направлений. Это в два раза больше, чем в 2016-м. В общей сложности уральцы заказали так много товаров из Китая, что они поместились только в 126 грузовых самолетов.

«В целом же по объемам принятой международной почты ММПО в аэропорту Кольцово вышло на второе место в России после логистического центра Внуково», – сообщили в пресс-службе аэропорта.

Екатеринбург, служба информации

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