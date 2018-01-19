Источник: тверк курсантов МЧС, взорвавший Рунет, снимали в Санкт-Петербургском университете ГПС МЧС РФ (ВИДЕО)

Ролик, на котором курсанты МЧС танцуют тверк, снятый в поддержку товарищей из Ульяновского летного училища, снимался в Санкт-Петербурге, а не в Екатеринбурге, как сообщалось ранее некоторыми СМИ.

Стало известно, где снимался ролик

Такую версию выдвинул, проанализировав видеоролик, один из бывших преподавателей Уральского института ГПС МЧС России, ныне уволившийся со службы. По его словам, интерьеры общежития, в котором было снято видео, совершенно не соответствуют обстановке общежитий Уральского института в Екатеринбурге – там коридоры шире и отсутствуют электрические плиты для согревания пищи, попавшие в кадр. Дело в том, что в Уральском институте запрещено приготовление пищи в общежитиях и отсутствует бытовая техника для ее приготовления. В вузе строго наказывают студентов, хранящих пищу в комнатах, опасаясь вспышки дизентерии, и кормят курсантов и студентов исключительно в столовой.

Кроме того, собеседник «Нового Дня» обратил внимание на статус молодых людей, танцевавших тверк. По его мнению, речь не идет о курсантах, которые приносят присягу, – а идеологами танца являются студенты – то есть учащиеся платных факультетов, пользующиеся большей свободой, нежели курсанты. Вероятно, инициаторами выступили они – об их участии свидетельствует деталь, понятная только выходцам из системы. В ролике присутствуют кадры двух незаправленных кроватей – с разным постельным бельем, что для курсантов, живущих в казарменных условиях, недопустимо. Устав регламентирует даже такие незначительные мелочи, и белье должно быть единообразным, то есть одного цвета.

Последним пунктом, убедившим наш источник в происхождении видео, стало использование во время завершающих па головных уборов – кепи с высокой тульей. Формально они приняты к ношению как полевая форма, но в повседневности пользуются модой исключительно в Санкт-Петербурге. В Екатеринбурге предпочитают носить оранжевые береты. Отметим, что опрошенные нами курсанты Уральского института ГПС МЧС РФ подтверждают эти выводы, хотя и признают, что в стенах вуза проводится проверка личного состава.

Добавим, что ранее паблику «Типичный Екатеринбург» представители вуза комментировали ситуацию так: «У нашего личного состава, у курсантов нашего института распорядок дня расписан таким образом, что у них времени хватает едва-едва на учебу и на подготовку. Курсанты приняли присягу, у них есть понятие как кодекс Чести сотрудника МЧС. Там четко прописано, что позорить форму запрещено!»

Вместе с тем такое порицание невинной шалости студентов навевает мысли об отсутствии самоиронии, ханжестве, а то и об откровенном лицемерии офицеров, вольно или невольно стремящихся представить рядового сотрудника МЧС в образе стерильного, бесполого существа, в котором напрочь отсутствуют человеческие качества.

Напомним, что ролик курсантов МЧС стал своего рода поддержкой акции молодых курсантов Ульяновского летного училища, решивших постебаться над навязываемой моралью лучших образцов отечественного средневековья.

Екатеринбург, Максим Бородин, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 19.01.18

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