На Урале в Крещенье чуть не сгорел храм

В Свердловской области в Крещение загорелся Храм во имя пророка Божия Илии в поселке Малые Брусяны. Возгорание произошло на входе в здание. Благодаря быстро прибывшим пожарным пожара в самом храме удалось избежать. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области, возгорание произошло в притворе (входная группа) храма. Горел утеплитель на кровле притвора. Площадь пожара составила 4 кв.м.

«В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 10 человек личного состава. Сообщение о возгорании поступило от жителей поселка Малые Брусяны. На момент возникновения возгорания людей в храме не было. Пострадавших нет», – уточнили в МЧС. Причина пожара устанавливается, по предварительной версии экспертов МЧС, он мог возникнуть из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый Ден»

Екатеринбург. Другие новости 19.01.18

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