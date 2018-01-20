РАО требует с кинотеатра «Салют» миллион рублей за использование музыки в фильмах

Российское авторское общество подало иск в отношении кинотеатра «Салют» о взыскании 957 тысяч рублей за использование музыки в фильмах, вышедших в прокат в 2015 году. Деньги якобы пойдут на вознаграждение авторам музыки.

Иск подан в Арбитражный суд Свердловской области. РАО требует от «Салюта» 957 тысяч рублей в качестве вознаграждения композиторам, чья музыка использовалась в фильмах, вышедших в прокат в 2015 году. РАО пытается взыскать деньги себе, а затем обещает распределить их между композиторами.

Как пишет газета «Коммерсант», с рядом авторов у РАО договоров нет. В частности, это касается иностранных авторов, писавших музыку к фильмам «Ночь в музее: Секрет гробницы», «Джон Уик», «Заложница 3» и других. А лидером по вознаграждению, исходя из иска, является композитор Чертищев, написавший музыку к мультфильму «Три богатыря. Ход конем» (26,7 тысячи рублей).

Комментируя «Коммерсанту» иск, представитель «Салюта» Евгений Дедков заявил, что претензии РАО безосновательны. У кинотеатра уже сложилась успешная судебная практика по подобным спорам. Но ранее дела рассматривались в судах общей юрисдикции, и это дело станет первым для Арбитражного суда.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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