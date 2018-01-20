Уральское предприятие получило президентскую поддержку (ФОТО)

Торгово-промышленная палата объявила о старте «100 проектов под патронатом Президента ТПП РФ». Одним из участников программы по итогам конкурса стало ОАО «Ураласбест». В течение 2018 года федеральная структура будет оказывать содействие хризотиловому гиганту в вопросах выхода на новые рынки и расширения производства.

Как сообщает пресс-служба ТПП РФ, всего на конкурс поступило 465 заявок. Проект рассчитан на год, в нем участвуют 81 палата и 100 предприятий, от малых до крупных. Основные задачи программы: содействие в выходе на новые рынки, помощь в преодолении бюрократических барьеров, акцент на развитие несырьевого импорта.

ОАО «Ураласбест» является одним из лидеров в мире по добыче хризотил-асбеста и крупнейшим производителем нерудных строительных материалов в России, – отмечают на предприятии. Комбинат выпускает содержащий хризотил текстиль, широкую линейку продукции для дорожного и капитального строительства. В последние годы за счет собственных средств комбината был введен в эксплуатацию завод по производству теплоизоляционных материалов марки «Эковер», причем помимо теплоизоляции на заводе выпускают субстрат для гидропоники, используемый в тепличных хозяйствах.

Дочернее предприятие комбината – ООО «Производственная компания «Стилобит» – выпускает инновационную стабилизирующую добавку для щебеночно-мастичного асфальтобетона, а в 2017 году на базе предприятия был запущен современный завод по производству всех видов асфальтобетона.

Как отмечают в руководстве ОАО «Ураласбест», сегодня спрос на продукцию ООО «ПК «Стилобит» и завода по производству теплоизоляционных материалов опережает предложение.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 20.01.18

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