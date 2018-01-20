В Екатеринбурге подросток умер, надышавшись газом из баллончика

В Екатеринбурге в одном из торговых центров 11-летний подросток умер, надышавшись газом из баллончика для заправки зажигалок. По словам очевидцев, подросток сам вдыхал этот газ и после очередного раза потерял сознание. Охранники ТЦ и медики пытались спасти подростка, но безрезультатно.

О факте отравления в СМИ сообщили очевидцы случившегося. Якобы, ребенок купил газ для зажигалок, чтобы им дышать. И после того, как он вдохнул газ, подростку стало плохо.

В полиции подтвердили факт смерти мальчика. Как сообщил РИА «Новый День» руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, внешних признаков насильственной смерти на теле ребенка обнаружено не было. Медики пытались спасти мальчика, но безрезультатно.

«С большой долей вероятности можно сказать, что ребенок умер от токсического отравления неизвестным веществом. Более подробная информация будет после проведения всех необходимых экспертиз», – отметил Валерий Горелых.

Также официальный представитель главка сообщил, что и сам подросток, и его семья были знакомы сотрудникам территориального УВД. Ранее мальчик доставлялся и в райотдел и в больницу в состоянии опьянения, но после выхода из лечебного учреждения вновь принимался за старое – просил на улицах деньги и употреблял опасные вещества.

«Органы внутренних дел совместно с коллегами из регионального СК, сотрудниками опеки и других заинтересованных служб и ведомств, сейчас детально разбираются в сложившейся ситуации», – добавил Валерий Горелых.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 20.01.18

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