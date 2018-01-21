Екатеринбуржец устроил пьяный дебош в бизнес-классе рейса Москва – Петропавловск-Камчатский

В отношении 26-летнего жителя Екатеринбурга возбудили уголовное дело за пьяный дебош на борту самолета Москва – Петропавловск-Камчатский. Уралец, летевший в бизнес-кассе, матерился и ударил одного из стюардов. По статье «Хулиганство» дебошира ждет крупный штраф, либо принудительные работы, либо лишение свободы.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, уголовное дело возбуждено сотрудниками Камчатского ЛО МВД России на транспорте по части 1 статьи 213 УК РФ «Хулиганство».

Инцидент произошел 15 января во время выполнения рейса Москва – Петропавловск-Камчатский. Пьяный 26-летний житель Екатеринбурга летел в салоне бизнес-класса. На требования бортпроводников о соблюдении порядка мужчина не реагировал, начал материться и ударил одного из стюардов.

Изначально был составлен административный протокол «О нарушении правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте». Но впоследствии дознанием Комчатского линейного отдела МВД РФ на транспорте возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого екатеринбуржца избрана мера процессуального принуждения – обязательство о явке.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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