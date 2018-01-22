В Тавде поймали пьяного, который разгуливал с обрезом по городу (ФОТО)

На улице Максима Горького в Тавде полицейские накануне остановили пьяного, который разгуливал с обрезом в руках. Ружье мужчина забрал у своего собутыльника, который в доме хранил патроны к оружию.

Мужчину, разгуливающего по городу с ружьем, заметили сотрудники патрульно-постовой службы. Опасный предмет у него изъяли, а самого мужчину доставили в территориальный отдел ОВД. экспертиза показала, что в руках у тавдинца был обрез охотничьего ружья «ТОЗ-БМ» 16 калибра, в рабочем состоянии. Мужчина, местный житель 1970 года рождения, ранее не судимый и имеющий работу, рассказал, что выпивал в доме у приятеля. Тот показал ему ружье, после чего подвыпившему тавдинцу пришла идея взять обрез и отправиться на прогулку. Владелец оружия, ранее судимый по статье 264.1 УК Российской Федерации за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, рассказал, что нашел обрез в 2011 году, когда ремонтировал сарай. Полицейские попросили злоумышленника добровольно выдать незаконно хранящиеся у него предметы, запрещенные в свободном гражданском обороте, после чего хозяин дома отдал сыщикам шесть патронов, того же калибра, что и оружие.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, в отношении владельца оружия возбуждено уголовное дело по статье 222 УК Российской Федерации «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. Его приятель, которого поймали с оружием в руках, будет отвечать по 20.21 КоАП РФ «Появление в общественном месте в состоянии опьянения».

Тавда, служба информации

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