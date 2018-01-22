Из-за морозов свердловская ГИБДД может ограничить движение по трассам

Сотрудники ГИБДД из-за морозов будут патрулировать трассы Свердловской области. Если погода будет ухудшаться, не исключено, что движение автобусов временно запретят. Гаишники просят автомобилистов обращать внимание на стоящие на «аварийке» машины и сообщать о них полицейским.

За воскресенье на трассах Свердловской области погибли четыре человека в трех ДТП, один из погибших – ребенок. Во всех случаях оказалось, что сопутствующими факторами при ДТП стало обледенение проезжей части, сильный ветер и местами выпавший снег. В ГИБДД приняли решение на наиболее сложных участках дорог организовать движение машин в сопровождении патрульных автомобилей ГИБДД с включенными проблесковыми маяками, что привлечет внимание и заставит водителей держать безопасную скорость.

Кроме того, экипажи ДПС будут патрулировать дороги, чтобы вовремя найти водителей, у которых сломались машины, и успеть им помочь. «Особое внимание будет уделено транспорту, занимающемуся пассажирскими перевозками, в том числе детскими, при изменении погодных условий Госавтоинспекция будет принимать меры вплоть до ограничения движения пассажирского транспорта», – отметили в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области. Гаишники напоминают – перед поездками, в особенности на дальние расстояния, водителям необходимо проверить техническое состояние транспортного средства, оценить объективно свой практический опыт управления транспортным средством в сложных погодных условиях, по возможности исключить длительные переезды при низких температурных режимах.

Госавтоинспекция Свердловской области обращается с просьбой ко всем водителям, передвигающимся по трассам и автодорогам Свердловской области, при обнаружении автомобилей, стоящих с включенной «аварийной» сигнализацией, сообщить об этом либо по телефону 112, либо в дежурную часть УГИБДД Свердловской области (343) 2697-700, для оперативного выезда экипажей ДПС к месту происшествия.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 22.01.18

В ЦПКиО закрыли каток и аттракционы из-за мороза. / В Тавде поймали пьяного, который разгуливал с обрезом по городу (ФОТО). / Уральцы загрустили из-за сноса телевышки и запустили хэштег #моябашня. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»