Инженеры ЦВО публично продемонстрировали новейшую технику

Военнослужащие ЦВО впервые продемонстрировали новую технику, поступившую в войска.

Как сообщают в пресс-службе ЦВО, отдельная инженерная бригада испытала на полигоне единственные образцы новейшей инженерной техники БМР-3 и ИМР-3М, которые недавно поступили на вооружение. С помощью новых машин подразделения проделали проходы в поле, где были установлены боевые мины, а также провели их разминирование.

Бронированная машина разминирования БРМ-3М на базе шасси танка Т-90 предназначена для разведки, преодоления и разминирования минных полей, путей движения войсковых колонн, создания проходов в минных полях при огневом противодействии противника. Обладает повышенной стойкостью к близким подрывам. Ее технические возможности позволяют тралить мины, установленные в снегу или грунте, обезвреживать мины, лежащие на поверхности, а также снабженные радиовзрывателями.

Инженерная машина разминирования ИМР-3М – это первая машина данного назначения на базе шасси танка Т-90. Предыдущие образцы ИМР делались на шасси танков Т-55, Т-72 и Т-80. Она оснащена универсальным бульдозерным оборудованием и телескопической стрелой с УРО (универсальным рабочим органом). Одним из рабочих инструментов является ковш вместимостью 0,35 кубометра. Полностью герметизирована и способна работать на территориях, зараженных радиоактивными веществами. В ней также установлены средства связи новейшей разработки.

Помимо этого, военнослужащие показали работу минно-разыскных собак и новейшего нелинейного радиолокатора «Коршун», обезвредили мины у дорог подрывным способом, отработали действия по отражению нападения условных боевиков на инженерно-разведывательный дозор, развернули новый тяжелый механизированный мост ТММ-3. А также показали в действии самоходную установку разминирования УР-77, больше известную в народе как «Змей Горыныч» и по своим возможностям не имеющую аналогов в мире.

Башкирия, служба информации

Башкирия. Другие новости 22.01.18

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