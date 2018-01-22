Челябинец потерял коллекцию редких земноводных на 1 миллион рублей, забыв задекларировать питомцев на таможне

Житель Челябинска, попавшийся на таможенном контроле аэропорта Кольцово с чемоданом живых земноводных, проиграл апелляцию в Свердловском областном суде. Питомцы коллекционера были конфискованы и отправлены в Екатеринбургский зоопарк, а мужчина получил административное наказание.

Челябинец был задержан таможенниками в сентябре прошлого года при проверке пассажиров рейса Екатеринбург – Хельсинки. В его багаже оказались пластиковые контейнеры с рептилиями и амфибиями. Среди них были африканская лягушка-бык, жаба-клоун, сибирский углозуб, шишкохвостый геккон Уиллера, скальный психоделический геккон, мадагаскарский листохвостый геккон, австралийский плоскохвостый геккон, западно-индийский эублефар, новозеландский зеленый геккон, анолис-рыцарь.

По словам хозяина, он перевозил питомцев для участия в зарубежной выставке. О том, что на животных нужно заполнять таможенную декларацию, мужчина не знал. При этом выяснилось, что некоторые виды рептилий относятся к редким, а их перевоз через таможенную границу ограничен из-за угрозы их исчезновения. По заключению специалистов, рыночная стоимость товара, если так можно назвать 163 живые головы амфибий и рептилий, по состоянию на момент попытки его вывоза составляла 1 176 659 рублей, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

По решению Октябрьского районного суда Екатеринбурга житель Челябинска был признан виновным в совершении административного правонарушения. Мужчина пытался обжаловать это решение, но безуспешно. Областной суд оставил постановление нижестоящей инстанции без изменений.

Фото – clasbio.ru

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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