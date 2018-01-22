В район Солнечный запустят второй автобусный маршрут – от ж/д вокзала

В район Солнечный станет проще добираться на общественном транспорте. Туда весной запустят второй автобусный маршрут, который будет следовать от железнодорожного вокзала через центр. Чтобы маршрут стал удобнее, администрация города проводит работы по расширению дороги и увеличению числа полос движения.

Как рассказали в пресс-службе компании «Форум-групп», девелопера проекта «Солнечный», новый автобусный маршрут № 53 будет следовать по улицам Лучистая (район Солнечный) – 2-я Новосибирская – Палисадная – Окраинная – Дорожная – Военная (32 военный городок) – Патриса Лумумбы – Московская – пр. Ленина – К. Либкнехта – Свердлова (до ж/д вокзала).

Как рассказали в администрации Екатеринбурга, автобусный маршрут № 53 будет введен после проведения конкурса на выбор перевозчика. Его планируется провести до начала марта. Фактический запуск маршрута произойдет во втором квартале 2018 года. Интервал движения автобуса № 53 в часы пик будет составлять 10 минут, в межпиковый период – 12-14 минут. Интервал и вместимость автобусов будет корректироваться с учетом пассажиропотока на данном маршруте.

Для того чтобы маршрут стал удобным, мэрия Екатеринбурга при поддержке «Форум-групп» проводит работы по расширению проезжей части, увеличению числа полос движения и устройству дополнительных поворотных полос на перекрестках. Кроме того выполняется реконструкция светофоров, которые постепенно оптимизируют, и они будут менять свою работу в часы пик. Все это должно увеличить пропускную способность дорог и значительно сократить время в пути – как на личном, так и на общественном транспорте. Тогда можно будет комфортно и быстро добираться до центра и обратно по улице Московской.

Добавим, что сейчас до района Солнечный ходит один городской автобус. Перевозку выполняет маршрут № 077 «Солнечный – КОР». Поэтому появление еще одного маршрута жители нового района ждут с нетерпением.

Сегодня в Солнечном сданы в эксплуатацию три жилых квартала, где проживает около 1 500 семей. В 2018 году в районе будут сданы еще два новых жилых квартала, один из которых строит компания «Форум-групп».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 22.01.18

Внучка автора «12 стульев» подарила Николаю Коляде и его театру раритетный «12-й стул» из коллекции деда (ФОТО). / Челябинец потерял коллекцию редких земноводных на 1 миллион рублей, забыв задекларировать питомцев на таможне. / Инженеры ЦВО публично продемонстрировали новейшую технику. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»