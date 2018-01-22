В Сухоложском районе рабочий зарезал двух охранников, один чудом выжил

В Сухоложском районе пьяный местный житель нанес несколько ударов ножом местным охранникам – один из них скончался.

Поздним вечером 17 февраля прошлого года подсудимый вместе со своим знакомым распивал спиртное на территории одного из сельскохозяйственных предприятий Сухоложского района, где они работали. Мужчины часто выходили за пределы предприятия, чтобы купить в магазине спиртное и закуску. Возвращаясь обратно, собутыльники конфликтовали с охранниками, которые сделали им замечание. В результате между мужчинами и охранниками завязался конфликт, подсудимый вооружился ножом и причинил им одно ранение охраннику, 1965 г.р., а также множественные ножевые ранения охраннику, 1980 г.р. От полученных повреждений второй потерпевший скончался на месте происшествия. Здоровью первого пострадавшего ранением был причинен лёгкий вред.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет 1 месяц с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.105 УК РФ «Убийство» и п.«в» ч.2 ст.115 УК РФ «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, совершённое с применением предметов, используемых в качестве оружия».

Сухоложский район, служба информации РИА «Новый День»

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