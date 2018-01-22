Минздрав проверяет информацию об уральском морге с самообслуживанием

Свердловское министерство здравоохранения проверяет морг в больнице Каменска-Уральского, третьего по численности населения города в области. Местные жители пожаловались на работу медучреждения. По их словам, оно работает только до 15:00, а все, кто хочет сдать усопшего после этого времени, должны брать ключи на вахте и самостоятельно нести тело в морг. Видеозапись, сделанную жителями Каменска-Уральского, которым пришлось воспользоваться моргом по системе самообслуживания в горбольнице № 5, опубликовал «5 канал».

«Министром здравоохранения Свердловской области Андреем Цветковым назначена проверка работы морга в Каменске-Уральском. Комиссия минздрава выезжает в город завтра, 23 января», – сообщил пресс-секретарь регионального минздрава Константин Шестаков.

По его словам, инспекторы проверят также работу психиатрической больницы № 9 Каменска-Уральского. На прошлой неделе СМИ писали, что возле здания медучреждения было найдено тело пожилой женщины, которую двумя днями ранее доставили туда на скорой, но не зарегистрировали и отпустили домой, дав подписать отказ от госпитализации.

Екатеринбург, служба информации

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