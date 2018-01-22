Навстречу марту-2018: екатеринбуржцы будут голосовать в торговых центрах

Жители Екатеринбурга будут голосовать в торговых центрах. Об этом рассказал в мэрии. Пока речь идет о двух комплексах, где установят урны. Правда, опускать туда будут не бюллетени с кандидатами в президенты, а бумаги с предложениями – какие территории, по мнению горожан, стоит благоустроить в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

Голосование продолжится и в день выборов главы государства, 18 марта 2018 года. С помощью местной темы власти уральской столицы решили привлечь на участки избирателей. В администрации Екатеринбурга напомнили, что в каждом здании, где будут УИКи, также будет проходить и голосование за парки, скверы, набережные, которые нуждаются в обновлении.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 22.01.18

«Вынужден обратиться с иском к государству из-за бездействия силовиков». Предприниматель из Екатеринбурга призывает подписать петицию об отставке высокопоставленного силовика. / Коммунисты хотят переделать устав Екатеринбурга, чтобы отнять у мэрии право менять названия улиц. / Минздрав проверяет информацию об уральском морге с самообслуживанием. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»