Классическое похищение: двое серовчан вывезли знакомого в багажнике и держали в плену частном доме

В Серове двоих мужчин обвиняют в киднеппинге. В позапрошлые выходные двое местных жителей выпили и приехали на машине к дому своего знакомого. Силком вытащили его из помещения и посадили в багажник машины, а после вывезли в частный сектор, где и держали какое-то время. Примечательно, что увезли похитители свою жертву в багажнике такси. Сколько точно потерпевший пробыл в плену, не сообщается. Освободили его сотрудники полиции, а обоих похитителей по ходатайству следователей поместили под стражу на время расследования.

«В ходе розыскных мероприятий органы внутренних дел вычислили и задержали сомнительную компанию в доме на улице Колхозной и освободили потерпевшего. На его теле имелись травмы, поэтому мужчину пришлось доставить для оказания помощи в городскую больницу. Задержанными оказались местные жители 1987 и 1988 годов рождения. Один из них работал менеджером по рекламе на коммерческом предприятии, имеет судимость за незаконный оборот наркотиков, освободился из ИК Нижнего Тагила в 2016 году, второй официально нигде не трудился, а теперь уж точно займется этим только в колонии», – сообщил пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых. Уголовное дело в отношении киднепперов возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ «Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору», уточнили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Екатеринбург, служба информации

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