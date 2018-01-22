Для екатеринбургских школ разработают паспорта безопасности после ЧП в Перми и Улан-Удэ

В Екатеринбурге управление образования размышляет над созданием единых рекомендаций по безопасности для всех школ муниципального образования. Как рассказала сегодня руководитель гороно Екатерина Сибирцева, паспорта безопасности и так есть у всех образовательных учреждений.

По ее словам, в некоторые из них могут попасть только ученики и сотрудники, а родителей не пускают вовсе. Где-то мамы и папы могут зайти в школу, предварительно записавшись на прием. Возможно, будут созданы некие единые стандарты для всех. Тем не менее, по словам Екатерины Сибирцевой, ни рамки металлоискателей, ни колючая проволока не помогут уберечь детей, если не вести профилактическую работу с населением – и с учениками, и с их родителями. Также она попросила СМИ осторожнее освещать ЧП в школах, так как приближается дата записи детей в первые классы, а родители чувствуют тревогу в связи с происходящим в российских учебных заведениях.

Екатеринбург, служба информации

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