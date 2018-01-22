Свинка Пеппа нанесла новый удар по российским предпринимателям – в арбитраже 13 исков против свердловских компаний

В Арбитражный суд Свердловской области поступило сразу тринадцать исков, податели которых требуют взыскать с предпринимателей за торговлю контрафактом по пятьдесят тысяч рублей с каждого.

Компания Entertainment One UK Limited, являющаяся правообладателем мультсериала «Свинка Пеппа» (Peppa Pig), подала сразу 13 исков к предпринимателям Свердловской области. Обращения зафиксированы в картотеке арбитражных дал. По имеющимся данным, Entertainment One UK Limited взыскивает с каждого из ответчиков по 50 тыс. рублей. Подавляющее число исков поданы к индивидуальным предпринимателям. Отметим, что еще в июле правообладатели образов из популярного мультфильма объявили, что будут вести борьбу с пиратством на территории России.

По данным СМИ уже в конце сентября по всей стране в судах рассматривалось около девяноста исков против компаний, продававших игрушки, аксессуары и прочие товары с изображением Свинки Пеппы. И, как видимо, серия свердловских исков станет одной из вехой борьбы против пиратства.

Екатеринбург, Максим Бородин

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