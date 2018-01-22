В весенние каникулы из Екатеринбурга запустят дополнительный поезд в Казань

В конце марта из Екатеринбурга запустят дополнительный поезд в Казань и обратно. Билеты в столицу Татарстана можно купить на 24, 26 и 30 марта, а обратно – на 25, 29 и 31 марта. Они уже есть в продаже, сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги. Напомним, что для школьников во время каникул действуют скидки – 50% на проезд в купейных вагонах. Правда, акция распространяется только на детей с 10 до 17 лет, только с 23 марта по 1 апреля и только на поезда, курсирующие внутри России. На проезд в плацкарте 50% скидка для детей того же возраста действует весь учебный год – с 1 сентября по 31 мая.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 22.01.18

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