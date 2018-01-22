Страховая приписала екатеринбурженке несуществующее ДТП и внесла в страховку несуществующего брата

Жительница Екатеринбурга Регина Рахматуллина пожаловалась на страховую компанию «Ренессанс страхование», которая, по ее мнению, внесла ошибочную информацию о клиентке в базу данных – теперь девушка не может оформить полис в другой компании, не переплатив за повышающий коэффициент, выросший безо всяких объективных причин.

Сменить страховую екатеринбурженка, по ее словам, решила из-за несправедливых выплат – в ее автомобиль Kia Rio, купленный год назад в салоне и припаркованный по всем правилам, въехала незадачливая автомобилистка. ДТП произошло всего спустя месяц после покупки. Регину признали потерпевшей, но выплатили всего 5 тысяч рублей, отметив, что размер компенсации маленький из-за износа детали. «На мое возражение, что ни в одном приличном сервисе мне никто не покрасит бампер за 5 тысяч рублей, а значит выплата не покроет ремонт, специалист мне ответил: «Мы можем посоветовать вам мастерскую, где таджики покрасят ваш бампер за 2 тысячи рублей!». Получается мы страхуем свою гражданскую ответственность для того, чтоб потом искать такого рода мастерские и получать такие советы?», – негодует девушка.

После того, как прошел год, девушка решила не продлевать договор с этой страховой, а сменить компанию. При оформлении полиса ОСАГО в другой фирме выяснились новые любопытные подробности, каких автомобилистка ранее о себе не знала. «Ренессанс страхование» внес в страховую базу сведения о несуществующем ДТП, в котором я якобы являюсь виновником, а также в базе теперь числится допущенный к управлению моим автомобилем некий мой брат, которого у меня отродясь не было. И более того, за 10 лет за рулем я ни разу никого не вносила ни в один страховой полис. На все мои возражения, что у меня нет брата, не было ДТП с моей виной, у этой удивительной страховой компании ответ один: приезжайте, пишите заявление с просьбой разобраться, срок рассмотрения заявления 14 дней», – говорит Регина.

Сейчас девушке предлагают оформить полис с повышающим коэффициентом – либо же не пользоваться автомобилем, пока идут разбирательства. «Главный вопрос – почему клиент должен своему же страховщику доказывать отсутствие ДТП за период обслуживания?», – удивляется екатеринбурженка.

Редакция РИА «Новый День» отправила запрос в отдел по связям с общественностью «Ренессанс-страхование». Там пообещали прокомментировать ситуацию в ближайшее время.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 22.01.18

В весенние каникулы из Екатеринбурга запустят дополнительный поезд в Казань. / Свинка Пеппа нанесла новый удар по российским предпринимателям – в арбитраже 13 исков против свердловских компаний. / В Свердловской области стало на 5,5 тысяч избирателей меньше. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»