Две трети екатеринбуржцев не хотят, чтобы снег убирали днем

Жители Екатеринбурга не хотят, чтобы улицы города чистили от снега в дневное время. Как передает корреспондент РИА «Новый День», опрос был проведен вчера вечером в эфире передачи «Открытая студия», где выступил замглавы администрации Екатеринбурга Евгений Архипов. 66% телезрителей считают, что снег с улиц следует вывозить только по ночам. Еще 9% считают, что днем убирать снег нельзя. 25% проголосовали за то, чтобы Екатеринбург чистили не только ночью, но и днем.

Напомним, 14 декабря темы уборки снега с улиц областного центра коснулись на заседании областного правительства. И глава областного УГИБДД Юрий Демин, и сити-менеджер Александр Якоб упомянули, что рассматривается возможность начала дневной уборки снега, так как вывезти все по ночам дорожные рабочие не успевают. Но когда именно будет изменён график работ, пока не решено.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 23.01.18

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