Первоуральск накрыло чередой блэкаутов: 14 аварий на сетях «Облкоммунэнерго» только за каникулы

Жители Первоуральска жалуются на постоянные отключения света. За последние пару месяцев собственники жилья в многоквартирных и частных домах регулярно оставались без электроэнергии. Даже в праздники, когда действовал особый режим повышенной готовности. Например, 30 декабря на улице Свердлова без электроэнергии остались 25 домов, а 31 декабря, всего за два часа до Нового года локальный блэкаут приключился на улице Народной Стройки, задев жителей 28 домов. Проходили аварийные отключения и за пределами Первоуральска. Так, в новогоднюю ночь без света остались жители 410 домов в Новоуткинске на улицах Крупской, Коминтерна, Гоголя, Космонавтов. Под Рождество без электроснабжения остались собственники квартир в 31 доме на проспектах Ильича, Космонавтов, улицах Ватутина, Советская уже в самом Первоуральске.

Только за каникулы на сетях «Облкоммунэнерго» произошло 14 аварий. Об этом сообщил глава администрации Первоуральска Валерий Хорев на планерке по итогам работы коммунальщиков и энергетиков в новогодние праздники. Компания «Облкоммунэнерго» получила неудовлетворительную оценку мэрии.

Но ситуацию это не поменяло. Вскоре после праздников напасти коснулись и жителей других микрорайонов Первоуральска. Так, на этой неделе в поселке Динас остались без света дома на улицах Железнодорожников, Путейцев, Северной, Тургенева, Станционной, Крылова и Ильича. Отключение произошло 21 января в 8 часов вечера, а восстановить нормальную подачу удалось только в 10 часов утра следующего дня.

Местные власти считают, что компания, которая вот уже почти семь лет, с марта 2011 года, собирает деньги с населения, не выполняет взятых на себя обязательств в части поддержания сетей в надлежащем состоянии. Более того, по информации местной администрации, в прошлом году в Первоуральске была создана специальная рабочая группа, состоящая из депутатов и представителей отдела ЖКХ мэрии, которая будет следить за деятельностью «Облкоммуннерго».

«Сети у нас, конечно, не очень новые, потому что за последнее время глобальных вопросов по их реконструкции не было. В 2017 году нами уже обсуждался вопрос о том, что «Облкоммунэнерго» не выполнял свои обязательства по инвестированию в модернизацию и реконструкцию сетей, – приводит слова депутата Валерия Трескина газета «Городские вести».

При всем этом жители Первоуральска жалуются на несправедливые квитанции, которые выставляют им энергетики. Собственникам жилья постоянно приходится требовать перерасчета. «Недавно мы установили в своем доме газовый котел и отказались от использования электрического водонагревателя. Рассчитывали, что размер платежей за электричество снизится, однако в реальности все произошло с точностью до наоборот. Если раньше мы платили по 600-700 рублей в месяц, то последние две квитанции повергли меня в шок. Сначала нам насчитали 2500 рублей, в следующий раз – уже 3500», – цитирует жительницу улицы Почтовой портал «Первоуральск он-лайн».

Екатеринбург, служба информации

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