Автомобилист отсудил у администрации Екатеринбурга 130 тысяч за разбитую машину

Администрация Екатеринбурга заплатит автомобилисту более 130 тысяч рублей за повреждения машины. Водитель наехал на незакрепленный люк в темноте, у автомобиля были повреждены передний бампер, защита двигателя, заднее левое колесо и подвеска.

Эта авария произошла летом 2017 года вечером на перекрестке улиц Минометчиков и Коуровской. Эксперт оценил повреждения «Лады Ларгус» на 108 тысяч 300 рублей. Как было указано в акте выявленных недостатков в содержании дорог, составленном инспектором ГИБДД, опора люка и его крышка не были закреплены на колодце и находились выше уровня асфальтового покрытия. На фотографиях с места ДТП было видно, что крышка люка находилась на расстоянии от люка, основание которого было разрушено, вырвано из места крепления.

Как рассказали в пресс-службе Свердловского облсуда, водитель обратился с иском в суд Железнодорожного района, указав в требованиях 140 тысяч – с учетом стоимости услуг эксперта, расходов по уплате госпошлины, оплате услуг представителя и стоимости услуг нотариуса. Главной проблемой в ходе суда стало выяснение, кто должен отвечать за ущерб. Вызванные в суд в качестве ответчиков представители администрации города и Железнодорожного района Екатеринбурга, МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения», МУП «Водоканал», ПАО «Екатеринбурггаз», МБУ «ВОИС» заявляли, что данный колодец у них на балансе не числится, и, как следствие, просили суд в удовлетворении исковых требований истцу отказать. Суд в итоге решил, что виновата администрация Екатеринбурга, так как люк на баланс другим организациям не предоставляли. Суд частично удовлетворил иск автовладельца – ему должны выплатить 130 406 рублей, он не подтвердил документально оплату услуг эксперта. Администрация города пыталась обжаловать решение в Свердловском облсуде, но безуспешно. Судебное решение вступило в законную силу.

Екатеринбург, служба информации

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