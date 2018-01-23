Кадыров намерен открыть рейсы из Грозного в Екатеринбург

Глава Чечни Рамзан Кадыров намерен запустить из Грозного рейсы в разные регионы России, в том числе – в Екатеринбург. По словам главы республики, самолеты начнут летать совсем скоро, но точная дата и авиакомпания не уточняется.

О запуске рейсов из Чечни в другие регионы Рамзан Кадыров написал на своей странице в соцсети Mylistory (аналог других соцсетей, в который Кадыров ушел после блокировки его страниц – прим. «НД»). Рассказывая об итогах совещания в министерстве транспорта и связи, Кадыров анонсировал скорое появление рейсов в Екатеринбург, Новосибирск, Ростов и Уфу. Самолеты, по словам главы республики, начнут летать уже скоро. Правда, пока не уточняется, какие авиакомпании задействуют на рейсах из Чечни.

Также Кадыров сообщил, что недавно были открыты рейсы в Мюнхен и Стамбул и запущены автобусы в Симферополь, Севастополь, Москву.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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