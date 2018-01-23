Мэр Сочи прилетит в Екатеринбург

В Екатеринбург с визитом прибудет мэр Сочи Анатолий Пахомов. Как сообщили в администрации уральской столицы, глава черноморского курорта приедет на Урал 4-5 февраля, чтобы обсудить с екатеринбургскими коллегами ход подготовки обоих городов к Чемпионату мира по футболу-2018.

В качестве алаверды власти уральской столицы хотят помочь Пахомову с туристами – в мэрии сообщили, что будут вести работу с турагентствами, чтобы жители Екатеринбурга ехали отдыхать в Сочи, а не в Анталью.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 23.01.18

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