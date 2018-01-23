«Автомобилист» обеспечил себе место в плей-офф КХЛ

ХК «Автомобилист» вышел в плей-офф розыгрыша Кубка Гагарина. Несмотря на то, что екатеринбургские хоккеисты проиграли три последних матча, по очкам они гарантировано входят в восьмерку сильнейших команд Восточной конференции.

Сейчас «Автомобилист» занимает 5 место с 90 очками, а идущий на 9 месте хабаровский «Амур» имеет в активе 78 очков. Теоретически обе команды еще могут сравняться по очкам, но по дополнительным показателям екатеринбургский клуб все равно окажется выше в таблице. До окончания регулярного чемпионата «Автомобилисту» осталось сыграть всего две игры – с казахстанским «Барысом» и челябинским «Трактором».

Всего в своей истории екатеринбургский клуб выходил в плей-офф КХЛ четыре раза, но проигрывал в первом раунде.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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