Уральцев зовут отпраздновать день науки «тотальной лабой»

В Екатеринбурге пройдет образовательная акция «Открытая лаборатория», приуроченная ко Дню российской науки. «Лаба» чем-то похожа на «Тотальный диктант» по русскому языку или на Всероссийскую контрольную по математике, но только в естественно-научной сфере. «Можем ли мы увидеть животную клетку в своем холодильнике и все ли вещества состоят из молекул? Может ли дерево быть прочнее металла и что болит при головной боли? Почему человек умнее животных и какими мифами обросли «органические продукты»? «Лаборантам» предстоит ответить на десятки занимательных вопросов и заданий, что поможет им проверить свою естественно-научную картину мира и понимание устройства базовых явлений в жизни из области физики, химии, биологии, астрономии, антропологии и механики», – говорят организаторы.

«Лаба» запланирована на 10 февраля. Продлится она около полутора часов – за это время участники не только сделают лабораторную работу, но и узнают свой результат, а потом разберут каждое задание с «завлабами», учеными и популяризаторами науки.

Точное число площадок в Екатеринбурге и Свердловской области пока не называется, но организаторы говорят, что оно будет рекордным. Сделать лабораторную работу можно будет в вузах, научных институтах, библиотеках, музеях и научно-просветительских центрах.

В этом году акция пройдет не только в городах России, но и в Китае, Германии, Франции, Чехии, Казахстане, Азербайджане и других странах. Принять участие в акции могут все желающие в возрасте от 10 до 110 лет. Пройти «Лабу» также можно будет онлайн – на сайте openlaba.com. Мероприятие запланировано на 10 февраля.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 23.01.18

Судебная тяжба между Асбестом и сурьмяной компанией Ротенбергов затягивается. / «Автомобилист» обеспечил себе место в плей-офф КХЛ. / МОК не допустил до Олимпиады Антона Шипулина, Сергея Устюгова и Виктора Ана. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»