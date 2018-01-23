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Вторник, 23 января 2018, 16:19 мск

Екатеринбург

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Полиция задержала поставщика боевых единиц для группировки «Синие»

Свердловские полицейские задержали криминального авторитета Андрея Овчинникова, также известного по кличке Овчина. По данным «Вечерних ведомостей», для этого сотрудникам свердловского угрозыска потребовалась поддержка бойцов СОБРа. СМИ сообщают, что Овчину подозревают в похищении человека, которое было совершено в октябре прошлого года.

Как напоминает «Новый День», Андрей Овчинников был одним из авторитетов группировки «Синие». Рассказывают, что он курировал район Синие Камни в Екатеринбурге, а также был одним из поставщиков «боевки» наряду с Германом Гердтом и Наумовым. Овчине, в частности, приписывали причастность к массовой драке у ТГ «Дирижабль», в которой участвовали его «подопечные».

В пресс-службах регионального управления СК и свердловской полиции от комментариев в интересах следствия пока воздерживаются.

Екатеринбург, служба информации

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