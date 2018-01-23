«Готов всяких у нас нет!» Тагильская администрация провела предвыборную встречу со студентами-«неформалами» (ВИДЕО)

«Студентов, способных привести за собой молодежные группы, хакеров, рокеров, и т.д.» в добровольно-приказном порядке собрали накануне в Демидовском колледже для встречи с замглавы администрации Андреем Лендой. Тема разговора – как привлечь молодежь на выборы. Беседовать с молодежью предполагалось за чашкой чая. Корреспондент РИА «Новый День» не сумел попасть на встречу, но пообщался с преподавателем о тагильском неформальном движении.

встреча с неформалами

Накануне в СМИ попало письмо с приказом выделить от каждого учебного заведения Нижнего Тагила по 2-3 человека, и обеспечить их явку на «чаепитие» с замглавы администрации Андреем Лендой. Заявленная тема – обсуждение предстоящей встречи неформалов с главой города Сергеем Носовым. Глобальная цель инициативы – привлечь молодежь к участию в президентских выборах. «Сопровождать студентов на мероприятии не надо», – говориться в письме.

Каков облик современного тагильского неформала, в двух словах нашему агентству обрисовал один из преподавателей: «Да нет у нас готов этих, хорошо одетые девочки и мальчики. Разве что без шапки ходят». Попросту говоря, на встречу с Андреем Лендой пришли обычные студенты-«добровольцы». В посещении встречи чиновник корреспонденту РИА «Новый День» отказал, заявив, что студенты «будут стесняться».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 23.01.18

Свердловский штаб Григория Явлинского официально закрыл сбор подписей. / Полиция задержала поставщика боевых единиц для группировки «Синие». / Уральцев зовут отпраздновать день науки «тотальной лабой». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»