Шварцнеггер, GTA, инклюзивное образование: в Екатеринбурге обсудили причины трагедий в Перми и Бурятии

Председатель родительского комитета, клинический психолог и завкафедрой психологии сегодня в Екатеринбурге обсудили, почему подростки берут ножи и топоры и идут устраивать бойню в школах. По уже сложившейся в России традиции обвинили компьютерные игры, телевидение и, конечно, соцсети. Заодно эксперты поговорили о проблемах инклюзивного образования и даже предложили раскрывать психические диагнозы детей. Но психологи признают – чтобы предотвратить в будущем резню в школах, следует больше внимания уделять созданию комфортных условий для ребенка.

О том, что делать с профилактикой событий, аналогичных тем, что произошли в Перми и Бурятии, сегодня на пресс-конференции говорили председатель Свердловского областного родительского комитета Людмила Золотницкая, заведующая кафедрой психологии образования Института психологии УрГПУ Наталия Васягина и клинический психолог отделения неврозов и кризисных состояний детского возраста филиала «Детство» Свердловской областной клинической психиатрической больницы Игорь Тимченко.

«Национальная родительская ассоциация выпустила обращение, и мы к нему присоединяемся. Там сказано: «Каждый должен начать с себя: школы – менять систему охраны, работу психологов, правоохранители – систему профилактики, выявления и сопровождения, власть – выстроить, наконец, эффективную работу многочисленных ведомств, ответственных за детей! Ведь у семи нянек дитя без глаза!». А родители должны внимательно подходить к тому, что дети смотрят по телевизору, какие там передачи – с насилием или нет. Какой контент у них в компьютерах и телефонах, есть ли агрессивные игры, обращать внимание, с кем дети общаются, особенно в соцсетях. Я как родитель думаю, все произошедшее – трагическое стечение обстоятельств. В Перми, это известно, был ребенок с определенным диагнозом, видимо, не точно сработали те, кто должен был за ним следить, психолог или кто-то еще», – выразила свое мнение Людмила Золотницкая.

По словам Наталии Васягиной, школьный психолог должен уметь диагностировать и разрешать конфликтные ситуации, но одно дело, когда психолог общается один на один с ребенком. Когда речь идет о так называемом «массовом сопровождении», возможности психолога ограничены. А по статистике у нас на тысячу учащихся приходится один психолог. «Говорят – не досмотрели родители, не досмотрели психологи. Роль педагога куда-то ускользает. Я не перекладываю всю ответственность только на учителей, но их роль велика», – считает завкафедрой психологии образования педуниверситета. В качестве превентивной меры она назвала создание комфортной обстановки в школе, решение проблемы с травлей ребенка. «Булинг напрямую коррелирует с понятием комфортность образовательной организации. Там, где детям комфортно, травля не наблюдается», – отметила Васягина. Она считает, что если педагог видит агрессивное преследование кого-то из школьников, он должен обратиться к школьному психологу, специалист может поспособствовать разрешению конфликта.

Клинический психолог Игорь Тимченко проблемой видит развитие современных технологий. «В 90 % случаев мы при обследованиях сталкиваемся с тем, что из сферы межличностного взаимодействия вымарывается, уходит эмоциональный контекст. Из-за этого растет внутренняя эмоциональная напряженность. Современные дети общаются в соцсетях, где эмоциональное реагирование отсутствует, не приобретается опыт эффективного эмоционального общения. Там, где раньше ребенок мог фыркнуть и отойти в сторону, теперь это выплескивается в такие случаи», – нашел корень зла психолог. А далее от соцсетей он перешел к «вредным» видеограм, где есть «как и открытый, так и скрытый агрессивный характер». «Возьмем, к примеру, GTA (игра появилась в 90-ые, прим. ред). Там пропагандируются действия не просто агрессивные, они имеют асоциальный характер», – привел пример Тимченко. На возражения журналистов, что они тоже в детстве играли в компьютерные игры, но за топор не хватались, психолог ответил: «Вы играли в 12-15 лет. Сейчас дети уже в три года получают планшет – на, играй».

После этого выступления Золотницкая добавила – родители должны уделять внимание ребенку, дети играют в телефоне, потому что взрослым некогда. Экспертов попросили ответить – в чем принципиальная разница между «отвлечением» ребенка игрой на телефоне или обычной игрушкой. Золотницкая и Тимченко вместе объяснили, что обычная игра развивает фантазию, а в компьютерной ребенок действует по четко прописанному плану с ограниченным набором действий (с чем могли бы поспорить эксперты по играм, но их в зале не оказалось – прим. ред).

Учсастники пресс-конференции пытались выяснить у экспертов – что было «виновато» в агрессивности детей лет 20-30 назад, когда не было соцсетей и видеоигр, но уже были телевизор и радио. «На телевизор точно не грешили. Там определенный образ задавался. Тогда причинами агрессивного поведения становилась неудовлетворительная система отношений в семье, например, били ребенка и подобное. Сейчас этот фактор размазан, неконкретен, сейчас источник [агрессии] – навязываемые способы решения проблем. Раньше в телевизоре был Гагарин, а сейчас там «Коммандо» – который спасает своего ребенка, но какой ценой? Это идея современного кинематографа – можешь крушить весь мир, если спасаешь своего?», – прокомментировал клинический психолог. (Для справки: Гагарин в космос полетел в 1961 году, «Коммандо» вышел в 1985 году, а сейчас год 2018).

Еще одну возможную причину трагедии психолог Игорь Тимченко видит во внедрении инклюзивного образования (у одного из школьников в Перми был психический диагноз). «Это наша инклюзия – сырая, не доведенная до ума, без психических и социальных особенностей». Золотницкая предложила сообщать всем педагогам о диагнозах детей. Впрочем, психолог резко отверг такую идею.

В завершение эксперты обсудили вопрос об усилении охраны школ. И сошлись на том, что «хоть колючей проволокой школу обнести», а аналогичные случаи происходить будут – потому что дело не в охране школ, а в том, чем живут дети и как реагируют на происходящее вокруг них и с ними.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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