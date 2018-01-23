«В трубочку скатайте и себе засуньте»: телеведущий Соловьев обратился к уральским журналистам

Телеведущий Владимир Соловьев в эфире радио «Вести.фм» обратился к уральском журналистам с оскорбительной отповедью. «Вот рассказывали про УрФУ. Это очень смешно. Уральские журналисты… Союз журналистов Урала попытался меня осудить! Засуньте себе ваше осуждение! Тонкой трубочкой скатайте и в одно место себе засуньте. Если вы ни черта не знаете, не понимаете и защищаете либерал-фашистов, то возникает вопрос к вам! И не надо называть себя «коллегами». И не надо тут умничать! И главное фраза – для нас важно мнение миллионов наших… У кого там у вас миллионы? Вы посмотрите – какая разница миллион или единицы. Вы с пьедестала-то слезьте! Тоже мне – Уральский союз журналистов. С пробором!», – заявил Соловьев в эфире передачи «Полный контакт».

Соловьев и его отповедь журналистам

Напомним, что свердловский союз на прошлой неделе заступился за журналистов, которых Соловьев назвал «либерал-фашистами». Такую нелестную оценку представителям СМИ телеведущий выдал после того, как пресса широко растиражировала его высказывание, посвященное лекции экономиста Константина Юрченко в УрФУ. «Все боятся на Урале трогать либерал-фашистов. Это рассадник либерал-фашистов с либерал-фашистскими СМИ», – заявил Соловьев в эфире той же радиостанции неделей ранее.

В ответ на это в свердловском союзе журналистов собрали заседание правления и приняли текст заявления: «Высказывание Владимира Рудольфовича Соловьева, прозвучавшее в эфире радиостанции «Вести ФМ», содержащее оскорбительные оценки в адрес уральских СМИ и уральской журналистики в целом, не просто не имеет под собой никаких оснований, но и является выходящим за рамки норм морали и профессиональной журналистской этики», – говорилось в нем.

Напомним, что пару недель назад разгорелся скандал – Юрченко на лекции для одиннадцатиклассников, которые приехали на день открытых дверей в вуз, назвал людей, рожденных в 1965-1975 годах, «одним из самых больших зол». «Они хорошо умеют врать, приписывать себе чужие заслуги и подставлять. Сегодня именно они составляют основу управленческого корпуса. Они основа коррупции. И они не изжили из себя «совок», – гласил слайд, сопровождающий лекцию.

Информация каким-то образом дошла до Соловьева и тот пропесочил преподавателя УрФУ, а после того, как об этом написали местные СМИ, припечатал и их.

Екатеринбург, служба информации

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