Лауреаты 19-ой Всероссийской литературной премии имени Бажова станут известны на этой неделе

Вручение 19-ой Всероссийской литературной премии имени П.П. Бажова состоится в Екатеринбурге 29 января. За 18 лет лауреатами премии стали более ста человек – ученые, писатели, историки-краеведы, критики. Имена лауреатов престижной премии назовут на Торжественной церемонии вручения, которая состоится в Камерном театре Музея писателей Урала в Екатеринбурге (Пролетарская, 18). Организаторы рассказали, кто претендует на награду в этом году.

В номинации «Мастер. Проза» в короткий список Премии имени Бажова вошли Геннадий Литвинцев из Воронежа с повестью «Молодым не ходи в Гуандун», Андрей Пермяков из Владимирской области с яркой дорожной историей «Сибирский тракт и другие крупные реки», и две писательницы из Екатеринбурга – Ярослава Пулинович с книгой избранных пьес «Победила я» и Ирина Шаманаева с романом «Странный век Фредерика Декарта».

В номинации «Мастер. Поэзия» жюри ограничило короткий список именами двух авторов. Это Александр Вавилов с избранными стихотворениями «Клаустрофобия», и Альберт Зинатуллин с книгой «Третья сторона бумаги», жанр которой сам автор определил как эпистолярный поэтический роман.

В номинации «Мастер. Публицистика» на победу в премиальном конкурсе претендуют искусствоведы Евгений Алексеев и Владимир Черепов (посмертно) – за книгу «Лев Эппле» о жизни и творчестве выдающегося художника-иллюстратора, Владислав и Ирина Майоровы за масштабный труд о российском подводном атомном флоте «Мощью за Отечество». Также в короткий список вошел текст Ольги Кныш «Тярпи, Зося, як пришлося… Устные рассказы о белорусском детстве 1939-1956 годов», записанный сыном повествовательницы Алексеем Мельниковым.

В номинации «Польза дела» в короткий список Премии вошли: фестиваль «Толстяки на Урале», организованный журналом «Урал», серия книг военно-патриотической тематики, изданных в последнее десятилетие ЗАО «Таганский ряд», член Союза писателей России Алексей Ивунин с авторской энциклопедией литературной истории Урала «Писатели Екатеринбурга и края, коему сей город приписан» и полевчанин Владимир Ушаков, который создал частное учреждение культуры «Народный музей деревни Раскуиха» и написал и издал яркую и познавательную книгу «История Раскуихи от Татищева до наших дней».

Напомним, премия была учреждена в 1999 году, в честь 120-летия со дня рождения писателя.

Премия вручается в четырёх номинациях. Премии «Мастер. Поэзия», «Мастер. Проза», «Мастер. Публицистика» – за книги или журнальные публикации поэзии, прозы, журналистики любой тематической направленности и любых жанровых и композиционных форм. У четвёртой номинации – «Польза дела» – самый широкий диапазон: она вручается за осуществление проекта, направленного на развитие профессиональной литературы и пропаганды современной литературы. Лауреатам Премии будут вручены диплом, памятная медаль и денежная сумма.

Екатеринбург, служба информации

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