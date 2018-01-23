Казаки выйдут на пикет к памятнику Свердлову – они хотят убрать его с центральной улицы Екатеринбурга

Екатеринбург, Январь 23 (Новый День, служба информации) –Представители Союза Казаков России подали в министерство общественной безопасности Свердловской области уведомление о проведении в Екатеринбурге пикета в память жертв геноцида казаков большевистской властью. Об этом рассказали «Новому Дню» сами инициаторы акции. Они запланировали сходку на субботу, 27 января. Пикет должен состояться в 11:30 на площади Парижской коммуны, как сказано в заявлении, «у памятника автору преступной директивы Свердлову Я.М».

«Приглашаем принять участие казаков и всех неравнодушных людей почтить память погибших, высказать свое мнение по поводу переименования Свердловской области и переноса памятника Свердлову с центральной улицы города», – говорится в сообщении, поступившем в адрес редакции.

Представители КПРФ инициативу казаков о переносе восприняли спокойно. «Пусть развлекаются. Мнения могут быть разные – нужна понятная всем процедура сноса или переноса памятников. Цивилизованно: не с нагайками и на конях, а через референдум. С этой целью сегодня фракция КПРФ вносила изменения в Устав Екатеринбурга, депутаты гордумы пока отказались рассматривать, но не закрыли вопрос», – пояснил «Новому Дню» персек обкома КПРФ Александр Ивачев.

Екатеринбург. Другие новости 23.01.18

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