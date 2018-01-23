В Свердловской области готовы 17 пунктов обогрева для замерзающих водителей (ФОТО)

На северо-востоке Свердловской области в ближайшие два дня прогнозируются сильные морозы, местами ночная температура воздуха может опуститься до –40 градусов. На трассе Туринск – Тавда сегодня развернут мобильный пункт обогрева для замерзающих автомобилистов. Все службы Туринского и Тавдинского городских округов приведены в режим повышенной готовности.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, мобильный пункт обогрева состоит из двух отапливаемых палаток. Рядом с ними дежурит пожарно-спасательный автомобиль, который оперативно готов выехать на любой участок автодороги и доставить людей в теплое место. В пункте обогрева имеются одеяла, валенки, комплекты теплой одежды, медицинская аптечка, электрогенератор, тепловые пушки, также возможность зарядить сотовый телефон. Автомобилисты и пассажиры могут согреться, отдохнуть, выпить горячего чаю и поесть каши. Всего на территории области в постоянной готовности находятся 17 мобильных пунктов обогрева. На разворачивание палаток требуется всего 2 часа.

Как происходит взаимодействие экстренных, аварийно-спасательных и диспетчерских служб в период аномальных холодов, журналистам показали в свердловском центре управления в кризисных ситуациях управлении МЧС. Здесь каждые четыре часа заслушиваются доклады муниципальных ЕДДС о готовности к погодным условиям, а также отслеживается ситуация на автотрассах области. Для дальнобойщиков, которые пересекают Свердловскую область во время морозов, центр транслирует предупреждения по радиосвязи.

МЧС рекомендует водителям брать с собой в дорогу лопату, трос, теплую одежду, термос с горячим чаем и обязательно заряженный смартфон. «Самое главное, это средство связи, чтобы человека могли найти. Сегодня система 112 покрывает всю территорию Свердловской области, то есть спасателей можно вызвать, даже если нет сигнала сотовой связи», – пояснил начальник центра Андрей Трушников.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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