В школе Нижнего Тагила ребенка ошпарило кипятком из лопнувшей батареи

В Нижнем Тагиле подросток пострадал из-за прорыва системы отопления. У девочки ожоги спины II степени.

Как сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, ЧП произошло накануне около 10 часов утра на перемене в школе № 4. На третьем этаже школы прорвало систему отопления, горячая вода попала на оказавшуюся рядом девочку 2003 года рождения. Ребенку оказали помощь на месте, после чего отвезли в больницу, после осмотра она проходит амбулаторное лечение.

Сотрудники прокуратуры выясняют, когда проходил ремонт систем отопления, уточняется степень тяжести причиненного ребенку вреда здоровью. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Нижний Тагил, служба информации

Нижний Тагил. Другие новости 24.01.18

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