Дошкольников могут «выселить» из детских садов на время ЧМ по футболу-2018

Жители Екатеринбурга, ссылаясь на работников детских садов, рассказывают, что дошкольные учреждения, которые находятся рядом с Центральным стадионом, во время проведения Чемпионата мира по футболу-2018 не будут принимать детей. Об этом «Новому Дню», в частности, сообщили екатеринбуржцы, чьи дети посещают детский сад № 28 «Теремок», который находится на улице Крылова.

«Сегодня сообщили, что на время ЧМ детсад закроют, так как район, прилегающий к стадиону, будет перекрыт. Интересно, жителей многоквартирных домов пускать-то будут домой переночевать?», – написал в своем фейсбуке многодетный отец Евгений Артюх.

Действительно, ранее власти Екатеринбурга сообщали о том, что в границах улиц Московской – Гурзуфской – Токарей и Верх-Исетского бульвара во время проведения мундиаля будут действовать некоторые ограничения. В частности, в дни матчей с 10 утра до окончания матча будет запрещен проезд для всех видов транспорта, кроме чрезвычайных служб и пассажирских автобусов. Но многие жители города переживают, что ограничения этим не закончатся.

В пресс-службе департамента образования администрации Екатеринбурга «Новому Дню» пояснили, что пока распоряжений о приостановке работы детских садов в дни матчей мундиаля не было. О том же сообщила агентству председатель комитета по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Анна Байчибаева. Правда, по ее словам, вопрос еще не закрыт.

«Мы действительно думаем, как поступить, потому что утром на территорию можно будет въехать, а вечером, когда все приедут забирать детей из сада, въезд будет закрыт», – сообщила собеседница агентства. Анна Байчибаева также напомнила, что если ограничения и будут введены, то только на три дня из четырех – один из матчей (24 июня) приходится на выходной день, когда детские сады и так не работают.

В мэрии отмечают, что одним из вероятных вариантов решения задачи может стать распределение детей по другим садам, которые находятся за пределами ограничительного периметра, т.к. в летний период многие родители и так забирают детей из групп, уезжая на отдых, и места хватит всем.

Екатеринбург, служба информации

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