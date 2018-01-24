В Екатеринбурге вынесен приговор сутенеру, который принуждал женщин заниматься проституцией

Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор 38-летнему мужчине, который принуждал женщин оказывать горожанам интимные услуги.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Генпрокуратуры по УРФО, в октябре 2014 г. подсудимый вступил в шайку сутенеров, действовавшую с 2012 г. на территории Свердловской и Челябинской областей. На протяжении более двух месяцев он развозил проституток по клиентам, контролировал их и собирал выручку. Работать женщин принуждали шантажом и побоями. Деятельность шайки была пресечена в начале 2015 года.

Предварительное следствие проводило четвертое следственное управление ГСУ СК России. Обвинительное заключение утвердил заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Юрий Пономарёв. По ходатайству обвиняемого уголовное дело рассмотрено в особом порядке. С учетом того, что подсудимый признал свою вину и раскаялся, а также имеет на иждивении малолетнего ребенка, ему назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года.

Уголовное дело в отношении семи других участников шайки направлено в суд ранее.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 24.01.18

Дошкольников могут «выселить» из детских садов на время ЧМ по футболу-2018. / Суд отправил Юлию Савиновских, отрезавшую себе грудь, на психиатрическую экспертизу. / Полиция вынесла из екатеринбургского штаба Навального более 1300 листовок. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»