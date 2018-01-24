В Нижнем Тагиле осуждены серийные угонщики, вскрывавшие автомобили электронными отмычками

В Свердловской области вынесен обвинительный приговор автоугонщикам Самвелу Саакяну и Гегаму Манукяну, орудовавшим на территории Екатеринбурга и Нижнего Тагила. Преступления были совершены с середины июня по октябрь 2016 года, в уголовном деле потерпевшими значатся 13 человек.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, подсудимые обладали навыками и знаниями по ремонту и техническому устройству автомобилей. Машины они вскрывали с помощью специальных технических средств, называемых «код-грабберы» и «свертыши». Для конспирации злоумышленники использовали заранее похищенные либо специально добытые номерные знаки и регистрационные документы на автомобили, схожие с похищенными моделями. Угнанные машины перегонялись в арендованные гаражи или укрывались на улице в спальных районах.

«Государственным обвинителем представлены доказательства, подтверждающие их вину в совершении 12 преступлений в отношении 13 потерпевших. Большая часть похищенного ими имущества возвращена потерпевшим», – говорится в сообщении прокуратуры. В зависимости от роли и степени участия Саакян и Манукян признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных чч. 1, 2, 3 ст. 158 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, ч. 2 ст. 325 УК РФ, и ч. 2 ст. 325.1 УК РФ. Дзержинский районный суд Нижнего Тагила приговорил каждого к 6 годам 30 дням лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Заявленные потерпевшими исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Нижний Тагил, служба информации РИА «Новый День»

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