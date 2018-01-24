Полиция Екатеринбурга задержала мошенника, отбиравшего деньги у пенсионеров (ФОТО)

Екатеринбургские полицейские в ходе спецоперации на улице Блюхера задержали рецидивиста, подозреваемого в обмане и хищении денег у пожилых людей. Мужчина «работал» по классической схеме – звонил жертвам и сообщал, что их близкие попали в ДТП, а затем предлагал помощь за финансовое вознаграждение.

Задержанным оказался житель Тюмени 1988 года рождения. Ранее он был неоднократно судим за преступления имущественного характера, освободился из колонии в сентябре 2017 года. В ходе разбирательства следователи ОП №3 установили, что 30 декабря того же года подозреваемый позвонил 85-летней пенсионерке и рассказал, что ее сын попал в дорожную аварию, в которой якобы погибли еще люди, и для решения проблемы нужны деньги. Женщина поверила и отдала тюменцу 321 тысячу рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело, а злоумышленник взят под арест до суда.

«У сыщиков есть основания полагать, что мужчина причастен к другим аналогичным преступлениям, совершенным в отношении пожилых жителей Екатеринбурга. В настоящее время его уже опознали десять пострадавших, у каждого из которых гражданин похитил деньги на сумму не менее 100 тысяч рублей. По всем данным фактам также возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество», 0 сообщили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

Всем, кто опознал мошенника, просят обращаться в органы внутренних дел по телефонам: +7(904)98-85-860 (уголовный розыск), +7(343)356-42-03, 294-14-94 (дежурная часть отдела полиции №3).

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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