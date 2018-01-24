За год почти тысячу свердловчан признали банкротами. В зоне риска – 24 тысячи человек

Свердловская область по итогам прошлого года попала в число регионов-лидеров по количеству потенциальных банкротов – их более 24 тысяч человек. В реальности несостоятельными признали менее тысячи жителей региона.

Аналитики Объединенного Кредитного бюро и проекта «Федресурс» составили рейтинг регионов по количеству потенциальных банкротов – тех физлиц, кто формально попадает под признаки банкротства, то есть имеют долг более 500 тыс. руб. и просрочку платежа 90 и более дней хотя бы по одному кредиту. К концу года в России насчиталось 698 тысяч человек, это около 1.4 % от всех заемщиков. Но процедуру банкротства ввели только в отношении 4,3 % от числа потенциальных банкротов. Больше всего потенциальных банкротов в абсолютном выражении проживает в столичном регионе – почти 123 тысячи. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области их около 42 тысяч. В Краснодарском крае – 29 тысяч, в Свердловской области – 24 тысячи человек.

При этом через процедуру банкротства на Среднем Урале прошли 967 человек, 4 % от всех потенциальных банкротов. Добавим, Свердловская область лидирует по количеству потенциальных банкротов только в абсолютных цифрах. Если говорить о доли таких заемщиков от общего числа имеющих кредиты, то ситуация в регионе относительно спокойная: 1,4 % от всех заемщиков имеют серьезные проблемы с долгами. Для сравнения: в Ингушетии их 3,2 %, в Карачаево-Черкессии – 2,4 %, в Бурятии 2,3 %.

«Процедурой банкротства воспользовалась малая доля потенциальных банкротов в силу ее сложности для широких слоев населения, а также невысокой информированности граждан о возможностях освобождения от долгов после завершения процедуры. В регионах с более высоким процентом фактических банкротов к потенциальным, по всей видимости, активную позицию занимают арбитражные управляющие и юридические компании, рассказывающие гражданам о возможностях банкротства, стоимость услуг по сопровождению процедуры также может быть ниже, чем в столице», – прокомментировал Алексей Юхнин, руководитель проекта «Федресурс».

Екатеринбург, служба информации

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