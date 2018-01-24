«Подредактировать себя за месяц – реально»: в Екатеринбурге протестировали программу для волевых (ФОТО)

В Екатеринбурге подвели итоги программы для самых волевых жителей города, которые могут контролировать себя, не дожидаясь «тумаков» от надсмотрщиков. Речь о пилотном проекте спортивного клуба AversFit – AversFit Сhаllenge, который запустили за месяц до Нового года. Около 300 человек выполняли задания, которые каждый день публиковали профессиональные инструкторы и соблюдали рекомендации по питанию, чтобы добиться поставленной цели – изменить себя к Новому году. К финалу вышли 13 человек.

«Это был наш первый опыт. Идея родилась в конце 2017-го, когда мы обсуждали предновогоднюю суету с клиентами. В конце года многие люди включают немыслимые скорости, и мы подумали, что можно предложить людям «экстренное преображение». Тренировки разрабатывались таким образом, чтобы любой человек мог повторить их хоть дома, хоть на улице, хоть в офисе. Для них не нужно было ни зала, ни тренировочного оборудования. Упор сделали на функциональный тренинг, в котором работает вес собственного тела, и на кардионагрузках, чтобы сжигать жир. Конечно, при таком режиме и за такой срок набрать мышечную массу было бы сложно, но избавиться от лишнего жирка и себя «подредактировать» – 100% реально», – рассказала одна из инициаторов проекта, инструктор AversFit Екатерина Таксис.

По условиям челленджа, участники должны были выполнять раз в неделю задания на вылет – кто справился, проходил дальше. Для этого участники проекта записывали видео и отправляли компетентному жюри. А вот соблюдение ежедневного тренировочного процесса по графику, который публиковали тренер, и выполнение рекомендаций по питанию было личным делом каждого. «Онлайн проекты как AversFit Сhаllenge рассчитаны на сознательность участников – над тобой не будет стоять тренер, который будет тебя мотивировать. Если ты сам не проконтролируешь себя, никто не проконтролирует», – пояснила куратор проекта.

По ее словам, больше всего вопросов у участников было не столько по тренировкам и технике выполнения упражнений, сколько по питанию. «Этот вопрос очень важный для людей. Их интересовало все – сочетания продуктов, как лучше есть – до тренировки или после, и так далее. Но никто не говорит о жестоких ограничения, надо просто «причесать» режим, выкинуть «мусор», который нам ничего кроме морального удовлетворения не дает. И те, кому удалось это сделать, показали неплохие результаты. Победительница проекта похудела на 5 килограммов и стала носить одежду на 1,5 размера меньше. Она здорово преобразилась, как и другие участники», – отметила Екатерина.

Об участии в проекте рассказала победительница AversFit Сhаllenge Оксана. «У меня изначально стояла цель – похудеть и вернуться к правильному питанию, потому что на некоторое время из-за травмы я отошла от спорта, тренировок. И тут как раз на глаза попалась информация о проекте. Не могу сказать, что мне было очень сложно, у меня уже была цель, была мотивация, и после первой недели я втянулась, хотя поначалу потребовалась и самодисциплина, и самоограничение от каких-то соблазнов в еде. В общем, проверку я прошла, результат хороший, но это еще не окончание – финальная цель пока не достигнута», – сообщила победительница проекта.

О своих впечатлениях от участия в AversFit Сhаllenge рассказал и Анатолий, который занял третье место по итогам проекта. По его словам, он участвовал в подобной акции впервые. «Месяц держаться несложно в плане тренировок, а вот в плане режима питания это было в диковинку, пришлось бороться с собственным «хочу». Новой привычки в плане рациона пока не сложилось, но, по крайней мере, какие-то ограничения прижились. Результат – минус 1 килограмм веса. Как мне кажется, ушло около трех кг лишнего и пришло 2 кг полезного, мышечной массы», – рассказал участник проекта.

Добавим, что в спортивном клубе планируют повторить AversFit Сhаllenge. «Многие участники после завершения проекта попросили его повторить, кому-то стало интересно принять участие в более продолжительном проекте. Так что попробуем увеличить сроки, количество тренировок, добавим оффлайн-воркшопы у нас в клубе, расширенные консультации по питанию», – сказала Екатерина Таксис.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 24.01.18

«Пинок эволюции» или эра увядания: политологи предсказывают, какие партии выживут после выборов – 2018. / Жириновский приедет в Екатеринбург, чтобы пообщаться со студентами и посмотреть на Ельцин-центр. / Коляда нашел новое помещение для московского «Театра новых пьес». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»