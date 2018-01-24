Энергетики ответили на претензии коммунальщиков о «резком повышении числа аварий»

Сегодня днем в СМИ появилась информация со ссылкой на управляющие компании, которые обвинили энергетиков в плохой подготовке к отопительному сезону. Однако поставщики ресурсов считают, что это – субъективное мнение руководителей УК, которое не подкреплено фактами.

Так, в Екатеринбургской теплосетевой компании «Новому Дню» рассказали, что около полутора лет назад муниципальное предприятие «Екатеринбургэнерго» передало ресурсникам 2800 километров квартальных сетей. Для сравнения – эта длина равна расстоянию от уральской столицы до Сочи. Тем не менее, в 2017 году была проведена масштабная инвентаризация квартальных сетей, а также гидравлические испытания. Прессовки показали, что износ огромен – более 80%.

«Действительно, сети старые и за один год невозможно привести в порядок все 2800 км. Благодаря проведенным мероприятиям аварийность на сетях в 2017 году снизилась на 11 % в сравнении с 2016 годом. Мнимый рост аварийности, о котором говорят УК, – субъективное мнение их руководства. Перед входом в отопительный сезон Екатеринбургская теплосетевая компания получила паспорт готовности к зиме, что свидетельствует о выполнении всех необходимых мероприятий», – сообщили в пресс-службе ЕТК.

Там уточнили, что во время ремонтной кампании были заменены более 27 километров квартальных тепловых сетей. Работа продолжится и в межсезонье-2018. Пока же, в зимний период, энергетики увеличили количество обходов и осмотров теплосетей и тепловых камер. Как только где-то выявляется утечка, происходит локальное отключение, чтобы быстро устранить повреждения.

«В Екатеринбурге нет проблемы «холодных» батарей, все ограничения согласовываются с администрациями районов и информация доводится до УК. Ремонтные бригады ЕТК устраняют повреждения в минимальные сроки в соответствии с действующими нормами законодательства. Безусловно, непродолжительные отключения ГВС или отопления доставляют неудобства жителям Екатеринбурга, но устранить порывы на сетях по-другому технически невозможно. Компания обязана исключить причинение вреда третьим лицам и обеспечить надежное и бесперебойное теплоснабжение и горячее водоснабжение потребителей после завершения ремонтов», – подчеркнули в ЕТК.

Отреагировали энергетики и на претензии по поводу плановых работ зимой. Они связаны с автоматизацией центральных тепловых пунктов. «Проект велик, реализовать его в течение лета просто невозможно. Ограничения потребителей носят локальный характер всего 3-4 часа и по согласованию с администрацией города. Работы выполняются при условии температуры наружного воздуха не ниже -10 градусов Цельсия. Модернизация оборудования ЦТП позволит существенно улучшить качество услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения. Сегодня управляющие компании нередко жалуются на отклонения температуры ГВС в пределах 3-4 градусов от норматива, автоматизация и диспетчеризация теплопунктов позволит этого избежать», – добавили в ЕТК.

Екатеринбург, служба информации

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