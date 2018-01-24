Жители 22 домов на Вторчермете остались без холодной воды из-за прорыва трубопровода

Серьезная коммунальная авария случилась сегодня в Екатеринбурге в микрорайоне Вторчермет. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС, авария произошла на трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 200 мм по адресу: Екатеринбург, ул. Симферопольская,32.

Временно ограничена подача холодной воды в 22 жилых домах по улицам Окраинной и Симферопольской. Аварийная бригада Горводопровода приступила к раскопочным работам для ремонта трубы. Ориентировочно последствия аварии будут устранены завтра к 15:00. К жилым домам организован подвоз воды, автоцистерна находится на ул.Симферопольской, 24.

Добавим, еще одна коммунальная авария случилась вчера в Каменском районе в поселке Мартюш. Уже сутки жилые дома лишены тепла, а в одном из многоквартирников домов нет еще и света. Это значит, что люди не могут обогреть квартиры электрообогревателями. Администрация, обещавшая пустить тепло к обеду, молчит.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 24.01.18

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