Три квартиры отселены, один человек пострадал в результате взрыва газовых баллонов в Екатеринбурге (ФОТО)

Почти сорок человек были вынуждены провести сегодня большую часть ночи в зданиях УК и школы после взрыва газовых баллонов в 9-этажном жилом доме на улице Пионеров в Екатеринбурге. К утру стало известно об одном пострадавшем, жильцы трех квартир временно отселены.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, вчера поздно вечером на 8 этаже 9-этажки взорвались два пятилитровых бытовых газовых баллона. Загорелись домашние вещи в секции на площади 10 кв.м. В течение 8 минут пожарные справились с огнем. В результате взрыва повреждены перегородки трех квартир и входная группа одной из квартир, также оборвался трос лифта. Пожарные, вскрыв и обследовав лифтовую шахту, людей не обнаружили.

С места взрыва были эвакуированы 37 человек, из них 6 детей. Сначала жильцов разместили в помещении управляющей компании, находящейся в соседнем здании, потом в соседней школе № 146 (ул. Уральская, 50а) был развернут пункт временного размещения населения.

Около 4 часов утра жильцам подъезда разрешили вернуться в свои квартиры. После осмотра дома специалисты пришли к выводу, что опасности нет. Отселены только жители трех пострадавших квартир. Доступ в поврежденную взрывом секцию ограничен, отселенные квартиры отключены от электроэнергии. В остальных квартирах газо, электро- и теплоснабжение функционируют в штатном режиме.

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области сообщают, что в результате взрыва пострадал один человек, который от госпитализации отказался.

Для выяснения всех обстоятельств на место ЧП выезжали представители МЧС и полиции, к проверке подключился следственный отдел по Кировскому району города Екатеринбург и сотрудники отдела криминалистики регионального СКР. Согласно данным проверки, инцидент произошёл после того, как житель дома ночью вышел покурить в подъезд – этот человек и стал единственным пострадавшим. Ему была оказана помощь медицинским работниками, но от госпитализации он оказался.

По итогам доследственной проверки органами Следственного комитета будет принято процессуальное решение.

Екатеринбург. Другие новости 24.01.18

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