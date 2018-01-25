Служебные лисы, запуск ракет, прыжки парашютистов – как ДОСААФ отметит юбилей в Екатеринбурге

В это воскресенье, 28 января, в Историческом сквере Екатеринбурге пройдет спортивно-патриотический фестиваль в честь 90-летия регионального отделения ДОСААФ. Зрителям обещают прыжки с парашютами, воздушные бои авиамоделей, запуск 90 ракет одновременно, а также показательные выступления служебных лис, которые будут искать преступников. «Приходите с детьми, и пусть мальчишки увидят, что армия – это не страшно», – приглашают представители ДОСААФ.

Вообще свое 90-летие региональное отделение ДОСААФ России Свердловской области отметит публично дважды. Сначала 26 января в Окружном доме офицеров состоится фестиваль, где выступят представители всех видов спорта и военных дисциплин, которым обучают учреждения ДОСААФ. Там же поздравят ветеранов, которые отдали делу патриотического воспитания всю жизнь.

Но массовые гуляния для всех жителей города и области состоятся 28 января. С 12 до 15 часов в Историческом сквере (Плотинка) на десяти площадках одновременно можно будет увидеть все, чему учат в ДОСААФ. Состоится выставка военной, спортивной и ретро-техники, а также оружия. Ракетно-модельные клубы и кружки одновременно запустят в воздух 90 ракет. А мастера авиамодельного спорта устроят показательный воздушный бой. Морская школа обещает конкурсы на квадроциклах и покажет, как спасать утопающих. Служебные собаки и лисы докажут, что найти преступника животное может в любых погодных условиях. Ну и, конечно, если позволит погода, – будут прыжки парашютистов, которые приземлятся прямо на Плотинке.

Всех желающих будут угощать солдатской кашей. Приходить советуют семьями, с детьми.

«Берите с собой мальчишек – пусть посмотрят и убедятся, что армия – это не страшно. Это интересно», – пригласили представители ДОСААФ на свой фестиваль.

Добавим, что в воскресенье празднования пройдут также в Асбесте, Новоуральске, Ирбите и некоторых других городах области.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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