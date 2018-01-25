В Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело за установку пиратских программ на компьютеры РЖД

Обновление компьютерных программ для сотрудников ведомственной охраны РЖД в Нижнем Тагиле привело к уголовному расследованию. Фигурантом дела стал 22-летний житель Ханты-Мансийского автономного округа, который подозревается в установке контрафактных копий программ Microsoft. Теперь ему грозит крупный штраф.

По версии следствия, молодой человек днем 7 января незаконно установил на жесткие диски двух компьютеров сотрудников РЖД пиратские программы «Microsoft Windows 8.1 профессиональная», «Microsoft Office 2016», «Skypе для бизнеса», «Microsoft Project 2016». В связи с чем правообладателю компьютерных программ причинен имущественный ущерб, сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК России.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 146 УК РФ «Незаконное использование объектов авторского права». Санкции статьи предусматривают штраф до 200 тысяч рублей, либо исправительные работы или лишение свободы сроком до двух лет.

Нижний Тагил, служба информации РИА «Новый День»

Нижний Тагил. Другие новости 25.01.18

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