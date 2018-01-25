«Мегафон» продемонстрировал самый быстрый мобильный интернет в России

Разработчики самого популярного приложения для измерения скорости доступа в интернет – Speedtest– проанализировали результаты замеров скоростей мобильного интернета 4G среди российских пользователей. Лидером в России был признан «Мегафон».

В исследовании по России компания Ookla (разработчик приложения) проанализировала данные более 7 500 000 тестов скорости через сети всех операторов с 1 500 000 устройств с поддержкой LTE. По результатам «Мегафон» стал оператором с наилучшим мобильным интернетом 4G, заняв первую позицию по скорости загрузки данных на устройство – 25,04 Мбит/с.

Напомним, в сети «Мегафона» на конец третьего квартала 2017-го года зарегистрировано 14,2 миллиона мобильных устройств с поддержкой 4G, их число выросло на 44% в течение 2017-го года. Ежемесячный трафик на абонента «Мегафона» в третьем квартале составляет 6,7 ГБ и вырос за год на 60%.

«Объем потребляемого трафика стремительно растет, российские пользователи становятся все более требовательными к скорости интернета на своем смартфоне. Российский рынок мобильной передачи данных – один из самых развитых в мире, и это, в том числе, заслуга «Мегафона». Мы рады, что нас оценили миллионы людей, которые ежедневно используют Speedtest. Спасибо за доверие, но мы двигаемся дальше. Сегодня мы предлагаем сервисы и тарифы, которые основаны на собственных предпочтениях абонентов и наш быстрый мобильный интернет позволяет использовать все преимущества и потенциал цифровых возможностей», – комментирует коммерческий директор компании «Мегафон» Влад Вольфсон.

Добавим, по данным Роскомнадзора, с начала 2017 года количество базовых станций, использующих технологию LTE, в России увеличилось на 45%. И «Мегафон» сегодня лидирует как по числу базовых станций стандарта LTE (более 60 000), так и по числу действующих станций всех сетей (более 200 000). Компания продолжает внедрять и сеть LTE-Advanced, обеспечивающую скорость передачи данных до 300 Мбит/с. Сегодня она представлена в 38 регионах страны.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 25.01.18

В Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело за установку пиратских программ на компьютеры РЖД. / «Мрази и моральные уроды»: родители жалуются на школьные столовые, где детям запрещают садиться за один стол с одноклассниками. / Деревни вымирают, приезжие скупают у крестьян продукцию за водку: Куйвашеву раскрыли глаза. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»