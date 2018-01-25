Трагедия в Полевском: мать выпрыгнула из окна горящего дома, двое детей погибли

В Полевском возбуждено уголовное дело по факту гибели в пожаре двух малолетних детей.

Как сообщили в СУ СКР, сегодня ночью в ходе тушения пожара в общежитии на улице Свердлова были найдены тела двух детей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».

Пожар произошёл в комнате общежития, расположенной на 4-м этаже, где проживала семья из трёх человек – женщина и двое её детей (девочка, 2012 г.р., и мальчик, 2014 г.р.). Когда начался пожар, жильцы комнаты спали. Женщине удалось выбраться на улицу через окно, при этом она получила переломы, с которыми была госпитализирована. Детям, к сожалению, спастись не удалось.

По предварительным данным, недавно женщина сделала ремонт и купила новые электроприборы. Некоторые из них изъяты и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств, в том числе и с целью проведения по ним необходимых судебных экспертиз на предмет установления причины возгорания.

Назначены судебно-медицинские экспертизы для определения точных причин смерти погибших детей, для установления точной причины пожара будет проведена пожарно-техническая судебная экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.

Полевской, служба информации

Полевской. Другие новости 25.01.18

Невьянские золотодобытчики оштрафованы почти на 1,5 миллиона рублей за порчу земли (ФОТО). / В Солнечном в этом году начнут строить первую школу и ледовую арену (ФОТО). / Служебные лисы, запуск ракет, прыжки парашютистов – как ДОСААФ отметит юбилей в Екатеринбурге. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»