Роспотребнадзор: юристы-мошенники берут по 40 тысяч с доверчивых граждан за написание ненужных жалоб в ненужные инстанции

В Свердловской области набирает обороты новый вид мошенничества – юридически неподкованные уральцы отдают свои деньги псевдоюристам. Те берут немалые суммы фактически за написание не имеющих значение жалоб во все инстанции.

«Нас беспокоит появление массы компаний, которые представляют услуги, как они заявляют юридического характера. Это происходит во всей Свердловской области, особо актуальна проблема для Екатеринбурга. Люди обращаются в такие компании, платят немалые деньги. А эта компания по сути пишет жалобы во все инстанции, которые никак на проблему повлиять не могут – уполномоченному в Свердловской области, в департаменты города Москвы... Жалобы пишутся как под копирку и рассылаются»,– рассказала сегодня на семинаре «Финансовая грамотность и ее влияние на финансовое поведение и благосостояние населения» представитель Роспотребнадзора по Свердловской области Татьяна Шулешова.

По её словам, в среднем человек отдаёт 40 тысяч, подписывая договор с таким псевдоюристом. В процессе могут быть и другие платы. Иногда жертву выбирают точечно – у человека возникает проблема при получении кредита и ему как по заказу приходит письмо «поможем вернуть деньги за страховку в таком-то банке». При этом человек, обратившийся к юристу-мошеннику, даже не понимает что его обманывают – ему кажется, что за него борются в суде, он платит не зря. И только проиграв все суды, он обращается за помощью в Роспотребнадзор. Причём не с жалобой на псевдоюриста, а с жалобой на организацию, в судах с которой ему «помогали».

«Иногда банальная проблема – продали некачественный товар на 2 тысячи рублей. Потребитель платит 40 тысяч рублей сразу, затем ещё какие-то суммы и проиграв все суды приходит уже к нам», – рассказала Шулешова.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 25.01.18

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